Jansrud-Bestzeit im zweiten Kvitfjell-Training

Die Saison zu Ende ist für Peter Fill. Der Gewinner der Abfahrtskugel in der vergangenen Saison hatte einen Sturz am Donnerstag verletzungsfrei überstanden, erwischte am Freitag im Training aber einen Schlag und fuhr mit Oberschenkelschmerzen aufrecht ins Ziel. Bereits bei den Rennen Ende Jänner in Garmisch-Partenkirchen war das Problem im Muskel- und Sehnenbereich erstmals aufgetreten. Ob ein Eingriff notwendig sein wird, soll eine ärztliche Untersuchung klären.