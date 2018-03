Zwei „Grey’s Anatomy“-Stars gekündigt!

Jessica Capshaw schrieb betrübt: „Die letzten zehn Jahre hatte ich das Privileg, nicht nur Arizona Robbins zu spielen, sondern auch wahnsinnig verliebt in diese Rolle zu sein. Arizona Robbins ist freundlich, intelligent, witzig, einfühlsam, mutig, kämpferisch und wirklich gut in ihrem Job. Sie war eines der ersten Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft (Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender), die in einer normalen Rolle einer TV-Serie dargestellt wurde. Ihre Auswirkung auf die Welt ist dauerhaft und für immer.“