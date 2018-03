Weber: Nach Aussprache den Spaß wiedergefunden

Große Herausforderungen stehen an: Das Cup-Finalturnier in Hamburg (Semifinalgegner sind die Rhein Neckar Löwen), das EHF-Cup-final-four in der eigenen Halle. „Das lassen wir uns nicht mehr nehmen!“ Und auch in der Liga mischt Magdeburg als Fünfter in Spitzenfeld mit. Und das Thema Nationalteam? „Nächste Woche hab ich ein Gespräch mit Patti (Johannesson)“. Auch da gibt es Redebedarf