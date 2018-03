Ermittler machen weiter Jagd auf Tibor Foco (62)

Am 13. März 1986 soll der damals 30-jährige Ex-Rennfahrer in Linz eine Prostituierte ermordet haben, ein Jahr später wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. 1995 flüchtete Foco bei einem Studienausgang zur Johannes Kepler Universität mit einem Motorrad. Im Frühjahr 1997 wurde das Urteil von lebenslanger Haft aufgehoben und ein neues Verfahren in Abwesenheit des Verdächtigen aufgenommen. Foco erschien nicht zu dem neuen Prozess.