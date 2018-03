Dieser „Body“ wird bald 54!

Auch beim Einschlafen hält sich Macpherson täglich an eine Routine. Bevor es in die Federn geht, verspritzt sie Lavendelduft im Raum, trinkt einen Schlaftee mit Baldrian und Hopfen und schlüpft in einen Baumwollpyjama, in dem sie dann noch eine Yogaübung für besseren Schlaf macht. „Man liegt auf dem Bett mit den Beinen nach oben an die Wand gelehnt.“