Volkswagen verabschiedet sich vom VW Beetle

Der New Beetle kam 1997, im Jahr 2011 wurde die zweite Generation eingeführt, die fünf Jahre später ein Facelift erfuhr. „Zwei oder drei Generationen genügen jetzt“, man könne das Konzept der Käfer-Reminiszenz nicht fünfmal wiederholen und einen „new new new Beetle“ bringen, erklärte Welsch. Vor drei Jahren hatte ein Beetle-Nachfolger noch als beschlossene Sache gegolten.