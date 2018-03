Prügelattacke auf Kinder - Suche nach Täter läuft

Vor vier Tagen wurde zwei Kinder (zwölf und 13 Jahre) mit einem Ast am Fitnessparcours in Stadl-Paura angegriffen, der 13-Jährige dabei schwer im Gesicht und am Auge verletzt. Der Vater sucht via Facebook die Täter. Nun soll ein Phantombild des unbekannten Kinderschlägers angefertigt werden.