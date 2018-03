Serena Williams gibt erfolgreiches Comeback

Am 1. September kam ihre Tochter zur Welt. Seitdem spielte die US-Amerikanerin nur bei einem Showturnier in Abu Dhabi im Dezember, ein Doppel im Fed Cup mit ihrer Schwester Venus im vergangenen Monat und bei einem Tiebreak-Turnier am Montagabend in New York. „Ich bin noch ein bisschen eingerostet, aber das macht nichts. Ich bin wieder hier und gebe mein Bestes“, sagte Williams im Interview auf dem Platz. In der dritten Runde könnte sie auf ihre Schwester Venus treffen.