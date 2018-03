Wien: Quartett nach Überfall auf Handyshop gefasst

Zum Überfall war es – wie berichtet – am frühen Abend des 2. Februar in der Erzherzog-Karl-Straße gekommen. Drei der Täter stürmten in den Shop, einer von ihnen zog die Waffe und hielt den Angestellten in Schach, während zwei Komplizen die Vitrinen des Geschäfts einschlugen und plünderten. Ein vierter Täter stand indes vor dem Shop Schmiere. Mit sechs Mobiltelefonen ergriffen die Unbekannten schließlich die Flucht.