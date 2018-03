Hitler-Bilder am Handy: Aufregung bei Tiroler FPÖ

Drohbrief erhalten

An die Öffentlichkeit ist der Fall deswegen gelangt, weil der frühere Imster FP-Stadtpartei-Obmann Markus Bernardi damit zur Polizei gegangen ist. „Ich habe am Dienstag zum wiederholten Mal einen Drohbrief erhalten“, sagt Bernardi im Gespräch mit der „Krone“. Der Inhalt richtete sich gegen seine Frau: „Lieber Markus, pass besser auf deine Pia auf ...“ Da er Personen aus dem FP-Umfeld dahinter vermutet, hat er am vergangenen Dienstag die Reißleine gezogen: „Mit so einer Partei will ich nichts mehr zu tun haben! Ich habe der Landespartei meinen Austritt bekannt gegeben und bin dann mit dem Drohbrief und den Hitler-Bildern zur Polizei gegangen“, erklärt Bernardi.