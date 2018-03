Koalitionsverhandlungen von VP und Grüne gestartet

Platter drückt aufs Gas

„Mir ist es wichtig, dass wir uns gleich zu Beginn offensiv jenen Themen widmen, die den Tirolerinnen und Tirolern besonders unter den Nägeln brennen. Neben dem Thema Wohnen ist das vor allem die stetig steigende Verkehrsbelastung. Die letzten Verkehrszahlen haben gezeigt, dass der gemeinsame Kampf gegen den Transit notwendiger denn je ist. Hier müssen wir mit aller Kraft gegensteuern. Ich möchte deshalb, dass wir bei den Verhandlungen möglichst rasch vorankommen und jeden Tag Fortschritte erzielen“, macht Tirols Landeshauptmann Günther Platter von Anfang an Tempo. Und Ingrid Felipe sagte: „Im Wahlkampf war spürbar, dass sich hier was tun muss und die Bereitschaft dazu bei allen Parteien gegeben ist. Unser Ziel ist es das Leben der Menschen leistbarer zu machen und den Verkehr in den kommenden fünf Jahren drastisch zu reduzieren. Dafür braucht es mutige Entscheidungen. Auf die arbeiten wir hin“, so Felipe.