Ghostpoet: Alltagsbeobachter ohne Gott-Komplex

Der Song „Karoshi“ dreht sich grob um karrierebesessene Menschen und Workaholics, die ihr ganzes Leben verpassen, weil sie sich permanent auf einer beruflichen Überholspur befinden. Ein Problem, dass in den westlichen Staaten evident ist.

Es ist ein verdammt großes Problem, weil es mit einer gewissen Notwendigkeit einhergeht. Die Leute müssen so viel arbeiten, um überhaupt leben zu können. Du arbeitest acht Stunden oder mehr, bist müde, kommst nach Hause, isst etwas, setzt dich vor den Fernseher und schläfst. Das wiederholt sich dann zumindest fünf Mal pro Woche und so nebenbei ziehen all die Leidenschaften und Passionen, alle Hobbys ungenutzt an dir vorbei. Es ist ein Teufelskreis, der an die 50 Jahre dauert und dann bist du vielleicht zu alt oder zu krank, um dein Leben noch zu leben. Je älter ich werde, umso mehr sehe ich diese Problematik. Ich weiß schon, dass es schwer möglich ist, das zu ändern, aber das kann nicht die Idee des Menschseins sein, dass man die Hauptzeit seines Lebens nur arbeitet. Der Refrain bezieht sich auf die konstanten Konflikte und Kriege, die wir selbst mit uns ausfechten, weil wir hinterfragen, warum wir so leben. Warum gibt es so viele ärmere Menschen, die in ihrem Leben aber viel mehr Glück und Vollkommenheit verspüren? Es ist mehr eine Frage, als eine Feststellung, was dir all die Erfolge im Berufsleben und die vielen Statussymbole wirklich bringen. Darüber denke ich schon lange nach und jeder sucht nach dem Sinn des Lebens. Seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden. Das Thema musste einfach raus.