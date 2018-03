Kanadische Ärzte wehren sich gegen Gehaltserhöhung

„Habe Angst vor der Last, die mich dort erwartet“

Zusätzliches Öl ins Feuer gegossen wurde von der Krankenschwester Émilie Ricard. Diese hatte Ende Jänner nach einer anstrengenden Nachtschicht ein Foto von sich gepostet, welches sie vollkommen erschöpft und mit Tränen in den Augen zeigt. Ricard habe sich in ihrer Dienstzeit als einzige Krankenschwester um mehr als 70 Patienten kümmern müssen und war schlussendlich so gestresst, dass Krämpfe sie am Einschlafen hinderten. „Ich will nicht wieder zurück, weil ich Angst habe vor der Last, die mich dort erwartet“, schrieb sie unter das Facebook-Foto, welches in 48 Stunden über 50.000 Mal geteilt wurde. „Voici le visage des soins infirmiers.“ („So sieht das Gesicht der Pflege aus“), fügte sie an.