40 Minuten unter Lawine begraben: Frau unverletzt!

In Kauerstellung gepresst

40 Minuten, nachdem die 37-Jährige von der Lawine erfasst worden war, wurde die Frau schließlich entdeckt, in eineinhalb Metern Tiefe. Der Druck der Schneemassen hatte die Deutsche in eine Kauerstellung gepresst, berichtete die Exekutive, doch die Frau war tatsächlich am Leben, sogar ansprechbar und hatte überdies auch noch keinerlei Verletzungen davongetragen. Mit einer leichten Unterkühlung wurde das Opfer per Hubschrauber ins Krankenhaus eingeliefert. Der 63 Jahre alte Skilehrer wird nach Abschluss der Erhebungen wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.