Taucher schwimmt durch Meer voller Plastikmüll

Strömung spülte Müll zurück ins Meer

Bereits am nächsten Tag war der ganze Abfall wieder aus der Küstenregion verschwunden. Dies sei laut Hornber allerdings nichts Ungewöhnliches. Denn „was die Strömung bringt, nimmt sie auch wieder mit“. Dies sei zwar eine gute Nachricht für die Fische am Manta Point, so der Brite. „Leider ist all der Müll aber immer noch irgendwo im Indischen Ozean. Er wird nicht einfach so verschwinden.“