In Hotels eingebrochen: Täter wurden gefilmt!

Ungeniert betraten die dreisten Einbrecher die Hotels in Hopfgarten. Beim ersten Hotel rissen sie einen Tresor aus der Verankerung und nahmen diesen mit, beim zweiten Hotel durchwühlten sie die Büroräume und ergriffen ohne Beute die Flucht. Doch damit nicht genug: Wenig später versuchten sie mit Gewalt in eine Werkstätte in Hopfgarten sowie in ein Gasthaus in Itter einzubrechen. Doch beide Vorhaben misslangen ihnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt, laut Angaben der Polizei dürfte der Schaden jedoch beträchtlich sein.