Hilfsbereite Frau betrogen

Für die junge Burgenländerin war es selbstverständlich anzuhalten, als der Mann am Straßenrand ihr zu verstehen gab, dass er Hilfe benötigte. In gebrochenem Deutsch machte ihr der Unbekannte klar, dass ihm der Sprit ausgegangen sei, er aber nur rumänische Währung bei sich habe und diese nirgends umtauschen könne. „Auf dem Handy hat er mir die Umrechnungstabelle gezeigt. Die 2000 Leu haben einen Wert von 400 Euro“, so die 30-Jährige. Gutgläubig ließ sie den Mann in ihr Auto einsteigen und fuhr mit ihm zum nächstgelegenen Bankomaten.