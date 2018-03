Stille Nacht und Chinesen als Hoffnungsträger

Eigene Asien-Prospekte

„Deutschland ist unser wichtigster Markt“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl (siehe auch Seite 10). Doch darauf allein verlässt man sich nicht: In Tschechien, Polen und in der Slowakei wurde Oberösterreich bereits erfolgreich in Szene gesetzt, auch China und Südkorea wurden ins Visier genommen. „Hier denken wir an Europa-Pakete, damit nicht nur Wien, Salzburg und Hallstatt besucht werden“, so Strugl. Mit asiatischen Models wurden auch Fotos für eigene Prospekte gemacht.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung