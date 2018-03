Ubisoft kündigt Nachfolger zu „The Division“ an

Updates für ersten Teil angekündigt

Gute Neuigkeiten gibt es auch für alle Fans des ersten Teils: „Nach den Feierlichkeiten unseres zweijährigen Jubiläums werden wir das Spiel mit zwei weiteren Titelaktualisierungen unterstützen. Diese werden zwei brandneue Globale Events; weitere Missionen mit dem “Legendär„-Schwierigkeitsgrad sowie ein Xbox-One-X-Update beinhalten, mittels dem ihr das wunderschöne und symbolträchtige New York City mit all seinen atemberaubenden Details in sowohl 4K, als auch 1080p neu entdecken können werdet“, kündigte Creative Director Julia Gerighty an.