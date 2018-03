„Freispruch!“ für ungezogene Hunde

Wir „Hundeleute“ sind schon ein eigenes Völkchen - und selten fühlt man sich in der Gruppe so zusammengehörig, wie beim Besuch einer Martin-Rütter-Show. Der „Hundeprofi“ präsentierte am Donnerstag sein neues Programm „Freispruch!“ in Wien und führte wie gewohnt mit viel Witz durch den Abend, der zeitgleich eine Kynologie-Lehrstunde für das Publikum war.