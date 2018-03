Madeleine freut sich über Geburt einer Tochter

Die schwedische Prinzessin Madeleine hat in Stockholm ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Das Mädchen sei in der Nacht um 0.41 Uhr geboren und gesund, teilte der Palast am Freitag. Papa Christopher O‘Neill war bei der gesamten Geburt dabei, hieß es weiter. „Wir freuen uns sehr über den Zuwachs in unserer Familie“, sagte er.