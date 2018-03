Auf der Innsbrucker Messe duftet es nach Frühling

Süß-blumig duftet der Frühling in der Messehalle. Ein großes Gartenzelt gibt dem bunten Blühen ein Zuhause und bietet so Inspiration für die zahlreichen Besucher, die durch die Messe flanieren. Der Duft der Narzissen und Tulpen nimmt dem regen Betrieb in der Messehalle ein bisschen den Stress des Alltags.