Elektrouhren gehen bald wieder richtig

Radiowecker und Herduhren in Europa dürften schon bald wieder die richtige Zeit anzeigen. Der Kosovo halte die Standards seit 3. März wieder ein, teilte der serbische Netzbetreiber Elektromreza Srbije (EMS) am Donnerstag mit. Ein Streit zwischen dem Kosovo und Serbien hatte zu einer Unterversorgung im Stromnetz geführt - und dazu, dass am Stromnetz hängende Uhren bis zu sechs Minuten nachgehen.