Vier Zuchtkatzen im Burgenland ausgesetzt

Drei verwahrloste Fundkatzen innerhalb von drei Wochen: So die Bilanz in Heiligenkreuz. Was täglich passiert, gibt in diesem Fall jedoch Rätsel auf. Denn die Samtpfoten gehören der teuren Rasse der Britisch-Kurzhaar-Katzen an. Ein weiteres Tier dürfte noch frei herumlaufen und wird nun gesucht.