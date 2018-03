Albrecht: „Mika schaut oft, wie Marcel fährt“

Dafür fehlen der Slalom-Dominatorin nur 39 Punkte – heute ein sechster Platz im Riesentorlauf, in dem sie zu Olympia-Gold carvte, und Shiffrin hat die große Kugel. Der durch das Warmwetter weiche Schnee? „Egal. Mika hat in Marburg bei solchen Bedingungen gewonnen, ist mental stark“, weiß Ex-Ski-Ass Albrecht über die 22-Jährige, die auch auf Sportpsychologen baut, so vor Südkorea ein Tief samt Tränen meisterte. „Das war nicht ich“, verrät die zuletzt pausierende zehnfache Saisonsiegerin. „Es zeigte, dass ich leer war.“ Was Albrecht kaum überrascht: „Mika kommt vor lauter Terminen oft nicht einmal zum Ausradeln oder Regenerieren – und fällt dann um neun Uhr abends todmüde ins Bett.“