KTM 790 Duke: Ein Herzog als König der Landstraße

Dazu hat KTM dem Skalpell praktisch alles an Technik reingepackt, was derzeit in Mattighofen verfügbar ist: Kurven-ABS, Traktionskontrolle, vier verschiedene Fahrmodi (Rain, Street, Sport und Track), Wheelie-Stop, Slip-Adjuster. Angezeigt wird das alles auf einem gut ablesbaren und mit der linken Hand am Lenker bedienbaren TFT-Display, das individuell anpassbar ist und sich mit dem Smartphone verbinden lässt, um unterwegs Musik zu hören oder zu telefonieren. Im Track-Modus – in der großen Super Duke R ein Extra und hier serienmäßig an Bord – kann man stufenlos selbst entscheiden, wie viele der elektronischen Helfer in welcher Intensität zugreifen sollen, und so sein persönliches Set-up konfigurieren. Dann ist man allerdings schon rasch mal auf dem Hinterrad – ganz so, wie es viele Duke-Kunden haben wollen!