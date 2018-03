Monoski-Ass Wallner: Geht nicht, gibt’s nicht!

Simon Wallner war ein talentierter Skifahrer, schaffte es in den Tiroler Landeskader. „Ich wollte“, erzählt der 30-Jährige, „schon als Kind Skirennfahrer werden und einmal bei den Olympischen Winterspielen teilnehmen.“ Jetzt erfüllt er sich diesen Traum bei den Paralympics in Pyeongchang. Denn ein Motorrad-Unfall in Südtirol veränderte 2011 schlagartig sein Leben. Seitdem sitzt er querschnittgelähmt im Rollstuhl. Seine heute 13-jährige Tochter Alena gab ihm in dieser so schwierigen Phase am meisten Kraft.