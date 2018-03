Schipulin siegt nach Olympia-Sperre in Kontiolahti

Dessen Landsmann Martin Fourcade stand nicht am Start. Der fünffache Olympiasieger - in Pyeongchang hatte Fourcade dreimal Gold geholt - verzichtete auf das Rennen aufgrund einer Magen-Darm-Verstimmung. Der Franzose hat in der Weltcup-Gesamtwertung nun nur noch einen knappen Vorsprung vor seinem härtesten Verfolger Johannes Thingnes Bö. Der Norweger wurde im Kontiolahti-Sprint Vierter.