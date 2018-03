Souveräner Kapfenberg-Sieg im Hit gegen Gmunden

Basketball-Meister Bulls Kapfenberg hat seine ABL-Spitzenposition am Donnerstag eindrucksvoll untermauert! Die Obersteirer feierten im Schlager der 26. Runde gegen den Dritten Swans Gmunden einen klaren 95:77-Heimsieg und führen in der Tabelle zumindest vorerst vier Punkte vor den Traiskirchen Lions, die am Freitag Schlusslicht UBSC Graz empfangen.