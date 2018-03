Salzburger „Bullen“ gelingt „Wunder von Dortmund“!

Was für ein epischer Auftritt – der FC Red Bull Salzburg darf auf ein historisches Weiterkommen in der Europa League hoffen! Am Donnerstag gewannen die „Bullen“ das Achtelfinal-Hinspiel bei Borussia Dortmund sensationell mit 2:1 und haben für das Heim-Rückspiel am kommenden Donnerstag gute Karten. Ein Doppelpack von Valon Berisha (49./Elfer, 56.) brachte den verdienten Erfolg gegen den enttäuschenden BVB von Trainer Peter Stöger. Auch Andre Schürrles Anschlusstreffer (62.) konnte den erst 14. Sieg einer österreichischen Truppe im 57. Duell mit einer Mannschaft aus der deutschen Bundesliga (ohne DDR) nicht verhindern. Auswärts war es überhaupt der erste rot-weiß-rote Triumph in (West-) Deutschland.