Chefin von lautester Bar wird Nachtbürgermeisterin

Die „New York Post“ titelte dazu: „Die ehemalige Besitzerin der lautesten Bar in New York City ist neue Nachtbürgermeisterin“. In einem Interview sagte sie: „Innerhalb des ersten Jahres, in dem wir den Club Sutra besaßen, wurden wir tatsächlich zur Nummer eins der lautesten Bars in New York gewählt und wir waren in den letzten sieben Jahren mit 311-Anrufen (Anm: ein „Bürgertelefon“ für Beschwerden und Hinweise) an der Spitze dieser Liste.“ Ein einzelner lästiger Nachbar hätte ihren Angaben zufolge dem Lokal zu diesem Titel verholfen.