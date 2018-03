Dieses Weihnachten wird giftgrün: „Der Grinch“

Dieses Weihnachten wird grün und grummelig! Vor 17 Jahren verkörperte Jim Carrey das grüne Monster, jetzt wird die Geschichte des behaarten, zynischen Miesepeters per Computeranimation erzählt. Der Grinch kann Weihnachten einfach nicht ertragen. Also beschließt er, das Fest zu stehlen. Doch rechnete er nicht mit dem kleinen Mädchen Cindy-Lou und ihrer unbändigen Liebe zu Weihnachten. Der Animationshit startet pünktlich zum Advent am 29. November 2018 in unseren Kinos.