Bullen-Ansturm auf Dortmund

4.45 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof. Ein ruhiger Morgen – noch. Langsam hört man die ersten Fangesänge aus den Hallen zum Bahnsteig drei erklingen. Spannung liegt in der Luft. Unverkennbar: Fußball-Fans mit ihren Schals, Fahnen und Transparenten rücken aus, um ihr Team zu unterstützen. Ein Spiel von Red Bull Salzburg in der Europa League steht an. 1000 Unterstützer des Vereins machen sich auf den Weg nach Dortmund in den Signal-Iduna-Park. Dort treffen sie mit weiteren tausend Fans des Klubs zusammen. Rekord! Noch nie erhielt der österreichische Dauer-Meister und Cup-Dominator in der Red Bull-Ära mehr Unterstützung bei einem Europacup-Auswärtsspiel. Beim legendären 3:0-Auswärtserfolg am 20. Februar 2014 gegen Ajax in Amsterdam folgten 1200 dem Team.