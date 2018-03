Lengfelden gibt Kampf gegen Gitzentunnel nicht auf

Der Gitzentunnel ist derzeit das Top-Thema in Bergheim-Lengfelden. Unermüdlich kämpfen die Anrainer gegen das 200-Millionen-Euro-Projekt an. Von Wut, Enttäuschung, Unverständnis und Bedrückung ist zu hören. Was sind die wirklichen Sorgen der Betroffenen? Das fragte die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein.