Verkehr ist das wichtigste Thema

Das ist die nächste große Überraschung in der großen IMAS-„Krone“-Umfrage zur aktuellen politischen Lage in Salzburg: Das wichtigste Thema ist das Verkehrsproblem, dann folgen die Wohnungen, die Arbeitsplätze und die Umwelt. Erst am Ende der Skala stehen die Stromleitung, die Integration und der Tempo 80er.