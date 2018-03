Dem Schnee geht es jetzt an den Kragen

Nach einigen Wochen Kälte und Schnee ist ein Ende des Winters in Sicht: Seit Tagen klettern die Temperaturen nach oben und können in Teilen Kärntens mit Hilfe eines leichten Föhns sogar frühlingshafte 15 Grad erreichen. Einziger Wermutstropfen: Am Wochenende wird sich Regen dazugesellen – was Allergiker freut, denn die Pollen sind rund um die Uhr in der Luft.