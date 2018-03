Aufregung um das Geständnis des Opfers

Das Geständnis des angeblichen Opfers wird untermauert durch gefälschte Accounts auf der Seite eines sozialen Netzwerks. Mit Hilfe dieser Fake-Profile habe er Hassbotschaften an sich selbst gepostet, und zwar unter falschen Namen. Dadurch ist eine Klagenfurter Clique in die Ermittlungen der Polizei geraten. Eine Schülerin (14) wurde als Drahtzieherin der Mobbing-Attacken sogar in U-Haft genommen. Bei der Staatsanwaltschaft zeigt man sich überrascht von der plötzlichen Wende in diesem Fall. „Wir haben noch keine Aussage des Burschen übermittelt bekommen“, erklärt Tina Frimmel-Hesse, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.