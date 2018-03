Chinesen nach Großrazzia in Schubhaft

Manipulierte Kassen, Festnahmen und ein Fluchtversuch: Zeitgleich haben Polizei und Finanz bei einer konzertierten Aktion Mittwoch in 15 Chinarestaurants in Villach, Klagenfurt und Wolfsberg zugeschlagen. Die Beamten sprechen von einer Parallelwelt, in die sie dabei eingedrungen seien. Es geht um Manipulationen, Ausbeutung, falsche Dokumente – über 30 Anzeigen wurden erstattet.