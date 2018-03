Salcher wieder auf „Mothls“ Goldspur unterwegs!

Salcher schreibt gerade im Rahmen seines Medien- und Kommunikationswissenschafts-Studiums an der Bachelor-Arbeit. Thema ist „Storytelling“. Dass der Behindertensportler starke Geschichten auf Lager hat, zeigte er schon vor vier Jahren bei den Paralympics in Sotschi. Damals holte der Kärntner das Speed-Double und Bronze im Riesentorlauf. Richtig bekannt wurde der Gailtaler vor allem durch Abfahrts-Gold. Vor vier Jahren hat Markus Salcher bei den Paralympics in Sotschi wie Matthias Mayer einige Wochen zuvor bei den Olympischen Spielen mit sechs Hundertstel Vorsprung gewonnen. Bei den Paralympics in Pyeongchang will er nun den Super-G-Coup seines Kärntner Landsmanns wiederholen!