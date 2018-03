Kleine Lea muss ohne Mama aufwachsen

Frontal-Unfall in Kurve

Wie berichtet, war die 32-Jährige mit ihrem blauen Nissan auf der Antiesenhofener Landesstraße in Reichersberg unterwegs gewesen, als ihr in einer Kurve der Wagen eines 45-Jährigen aus St. Martin im Innkreis entgegenkam und sie frontal rammte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw völlig zerstört, die Frau war sofort tot. Der Unfallgegner kam verletzt ins Krankenhaus nach Ried.