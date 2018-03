Flüchtlingsheim in Aigen wird zugesperrt

Seit zwei Jahren dient ein Teil des einstigen Landesschülerheims in Aigen im Ennstal als Flüchtlingsheim. Ende Juni wird es geschlossen. Grund ist der starke Rückgang an Asylwerbern. In Judenburg wird schon im März das „Haus Murtal“ zugesperrt. Kein Ende in Sicht ist hingegen für das Großquartier am Semmering.