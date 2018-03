Kein Hinweis auf Mordplan

Nach der Tat, am Mittwoch gegen 2.30 Uhr, trank der Verdächtige eine Flasche Whiskey, weshalb eine ordentliche Einvernahme erst gestern möglich war. „Stunden nach der Tat hat er eigentlich relativ gefasst gewirkt, aber als wir am Donnerstag für die Rekonstruktion wieder in der Wohnung waren, ist er schon zurückgefallen. Da dürfte ihm das Ganze erst bewusst geworden sein“, sagt ein Ermittler, der von keiner geplanten Tat ausgeht.