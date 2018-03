Alle Lkw-Fahrverbote im Land neu aufstellen

Fritz Gurgiser ist in Sachen Transitverkehr sicherlich das, was man als „Mastermind“ bezeichnen kann. Und das über die Grenzen Tirols hinaus. Der Obmann des Transitforums beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der Problematik. Und selbst seine Kritiker müssen neidlos anerkennen, dass dank seines Bürger-Engagements im Kampf gegen Lärm und Schadstoffe einiges erreicht wurde. Im Gespräch mit der „Krone“ formuliert er seine Forderungen an die Landesregierung und den Tiroler Landtag.