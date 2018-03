Dieser Goodyear-Reifen ist ein Hightech-Beet

Der Name des Reifens ist Programm: Die Oxygene (Sauerstoff) genannte Studie nutzt das Prinzip der Photosynthese, also den Prozess, mit dem Pflanzen aus Wasser, Kohlenstoffdioxid und Lichtenergie unter anderem Sauerstoff herstellen. Dazu haben die Entwickler echtes Moos in den Felgenraum gepflanzt. Über seine Lauffläche kann der Pneu Wasser vom Fahrbelag sowie CO2 aus der Luft aufnehmen und an das Moos abgeben. Mittels Photosynthese produziert der Reifen Sauerstoff.