„Zwei-Meter-Hüne“ in Disco wegen Mädel verprügelt

„Mein mehr als schmächtiger Freund hatte Stress mit einem zwei Meter großen Typen. Da wollte ich ihm helfen“, erklärte ein Kumpel des Tschetschene, der am Donnerstag ebenfalls am Innsbrucker Landesgericht angeklagt war. „Der Mann hat mich weggeschubst, da habe ich ihn geschlagen. Aber ich habe sicherlich nicht angefangen“, meinte der in Tirol lebende Armenier (30).