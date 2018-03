ÖVP und Grüne wollen weiter zusammen regieren!

Keine Parallelverhandlungen

Für die grüne Spitzenkandidatin Ingrid Felipe haben die Sondierungsgespräche gezeigt, dass sich trotz der unterschiedlichen politischen Programme und inhaltlichen Schwerpunkte ein gemeinsamer Weg in den wesentlichen Fragen abzeichne. „Deshalb werden wir nun ergebnisoffen in die Detailverhandlungen starten. Entscheidend wird aus unserer Sicht, ob wir uns auf ein ausgewogenes Paket für Tirol einigen können, welches das Leben für die Menschen in den nächstes fünf Jahren leistbarer macht, den Verkehr reduziert, unsere Umwelt als Lebensgrundlage intakt hält und den sozialen Zusammenhalt sicherstellt. Das sind jene Pflöcke, die das Fundament für eine lebenswerte Zukunft in Tirol bilden.“ Vereinbart wurde auch, dass es keine Parallelverhandlungen geben wird.