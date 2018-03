Jaguar I-Pace: Erste Fahrt im coolen Tesla-Fighter

Richtig Reichweite

Ob das mit der Reichweitenangabe stimmt, kann ich in der Kürze der Zeit nicht feststellen, aber so weit wie ein Tesla wird der Jag schon kommen, wenn nicht weiter, denn die angegebenen 480 Kilometer wurden im neuen, strengeren WLTP-Zyklus ermittelt. Und 90 kWh Batteriekapazität liegt auf dem Niveau des Tesla Model X, das wahlweise mit 75 oder 100 kWh zu bekommen ist. Und das Aufladen? Jaguar spricht von 40 Minuten für eine 80-prozentige Füllung an einem 100-kW-Anschluss. Weil diese (noch) außer für Tesla-Fahrer extrem selten sind, dürfte es in der Praxis meist länger dauern. An einer gängigen CCS-Schnellladesäule (22 kWh) sind wohl um die vier Stunden zu erwarten, an der heimischen Wallbox dauert es eher die ganze Nacht.