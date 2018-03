Kindesentziehung von Polizei gerade noch vereitelt

20 Kilometer vor Grenze gestoppt

Nach der Meldung der Frau leitete die Polizei eine Fahndung in ganz Österreich ein. Etwa 20 Kilometer vor der ungarischen Grenze hielten dann Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Potzneusiedl im Bezirk Neusiedl am See den gesuchten Pkw an. Die beiden Kinder waren wohlauf und befinden sich bereits wieder bei der Mutter. Gegen den Vater wurde ein Betretungsverbot für die Wohnung ausgesprochen. Er sowie der Autofahrer werden angezeigt.