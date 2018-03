Grazer Kärntner Straße soll endlich erblühen

Die Kärntner Straße ist seit vielen Jahren eines der großen Sorgenkinder in Graz. Aufgrund der Gesetzeslage sind seit gut 15 Jahren kaum neue Geschäftsansiedelungen möglich. Neuer Wohnbau ist sowieso ausgeschlossen. Die Stadt Graz will die Kärntner Straße in den kommenden Jahren erneuern und attraktivieren.