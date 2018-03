Im Bett mit Arabella Kiesbauer

Ob sich der TV-Liebling an ein so exponiertes Schlafgemach gewöhnen könnte? „Ich schätze die moderne Architektur sehr, und da gibt es ganz tolle Dachausbauten, die rundum verglast sind, und das finde ich ja prinzipiell toll. Aber es gibt im Schlafzimmer dann doch einen intimen Bereich. Also entweder hat man da eine gute Beschattung oder eben das höchste Haus der Stadt“, scherzt Kiesbauer. „Also da muss jetzt nicht jeder reinschauen.“